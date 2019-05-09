In Pictures: Signing Ceremony of $50M Line of Credit Between Fidelity Bank Plc and AfDB

Deputy Managing Director, Fidelity Bank Plc, Mohammed Balarabe (L) and Senior Director, African Development Bank (AfDB), Ebrima Faal (R), during the formal signing ceremony of $50M line credit between Fidelity Bank Plc and African Development Bank (AfDB) in Abuja on Tuesday
Deputy Managing Director, Fidelity Bank Plc, Mohammed Balarabe (L) and Senior Director, African Development Bank (AfDB), Ebrima Faal (R), exchange a signed MoU during the formal signing ceremony of $50M line credit between Fidelity Bank Plc and African Development Bank (AfDB) in Abuja on Tuesday
Akin Babalola, Treasurer, Fidelity Bank Plc; Osaigbovo Omorogbe, Divisional Head, Managed SMEs; Deputy Managing Director, Fidelity Bank Plc, Mohammed Balarabe; Senior Director, African Development Bank (AfDB), Ebrima Faal, and Olamide Ladipo, Team Member, Treasury, Fidelity Bank Plc, after the formal signing ceremony of $50M line credit between Fidelity Bank Plc and African Development Bank (AfDB) in Abuja on Tuesday
The Fidelity Bank team led by the DMD, Mohammed Balarabe was at the AfDB Office in Abuja yesterday for the formal signing ceremony of $50M line of credit between Fidelity Bank Plc and African Development Bank (AfDB)
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