Behold, Buhari’s Ministerial List!

As reported earlier today, President Muhammadu Buhari, Monday evening, transmiited 43 names to the Senate.

The list was sent to the Senate evening via executive communication and is expected to be read on the floor of the Senate today.

See the list below

1. Chris Ngige

2. Hadi Sirika

3. Rotimi Amaechi

4. Festus Keyamo

5. Uche Ogah

6. Emeka Nwajuiba

7. Sadiya Farouk

8. Musa Bello

9. Babatunde Fashola

10. Godswill Akpabio

11. Sharon Ikeazor

12. Ogbonnaya Onu

13. Akpa Udo

14. Adebayo (Ekiti)

15. Timipre Sylva

16. Adamu Adamu

17. Lai Mohammed

18. Shewuye (Borno)

19. Isa Pantami

20. Gbemi Saraki

21. Ramatu Tijani

22. Clement Abam

23. George Akume

24. Sunday Dare

25. Geofrey Onyeama

26. Tayo Alasaodura

27. Olorunminbe Mamora

28. Mohammed Abdullahi

29. Adamu Adamu

30. Maryam Katagun

31. Zainab Ahmed

32. Sabo Nano

33. Zubair Dada

34. Paullen Tallen

35. Abubakar Aliyu

36. Sale Mamman

37. Abubakar Malami

38. Muhammed Mamood

39. Mohammed Adamu

40. Rauf Aregbesola

41. Mustapha Buba Jedi Agba

42. Olamilekan Adegbite

43. Mohammed Dangyadi