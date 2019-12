Funds your local govt chairmen collected on your behalf !

In many local government areas in Nigeria, basic amenities are lacking. The stock excuse is “unavailability of funds.”

Now for you, dear reader, to know whether those culverts, local roads, schools, cottage industries and health facilities cannot be fixed or built, below are data on how much went into the coffers of the 774 local governments in Nigeria from the federation account.

CHECK OUT WHAT YOUR LGA EARNED JAN-NOV 2019 HERE

Allocation FAAC to 774 #LGAs – By State.

ABIA, Aba North: N1.55Bn

Aba South: N2.62Bn

Arochukwu: N1.82Bn

Bende: N1.86Bn

Ikwuano: N1.69Bn

Isiala Ngwa North: N1.74Bn

Isiala Ngwa South: N1.69Bn

Isuikwuato: N1.64Bn

Nneochi: N1.78Bn

Obioma Ngwa: N1.81Bn

Ohafia: N2Bn

Osisioma: N1.92Bn

ABIA, Ugwunagbo: N1.46Bn

Ukwa East: N1.38Bn

Ukwa West: N1.44Bn

Umuahia North: N2.1Bn

Umuahia South: N1.81Bn

ADAMAWA, Demsa: N1.88Bn

Fufore: N2.23Bn

Ganye: N1.92Bn

Girei: N1.7Bn

Gombi: N1.7Bn

Guyuk: N1.82Bn

Hong: N1.94Bn

Jada: N2.01Bn

Lamurde: N1.61Bn

Madagali: N1.64Bn

ADAMAWA, Maiha: N1.6Bn

Mayo-Belwa: N1.83Bn

Michika: N1.79Bn

Mubi North: N1.72Bn

Mubi South: N1.61Bn

Numan: N1.52Bn

Shelleng: N1.73Bn

Song: N2.11Bn

Toungo: N1.76Bn

Yola-North: N1.82Bn

Yola-South: N1.82Bn

AKWA IBOM, Abak: N1.73Bn

Eastern Obolo: N1.37Bn

Eket: N1.8Bn

AKWA IBOM, Ekpe Atai: N1.39Bn

Essien Udim: N1.85Bn

Etim Ekpo: N1.6Bn

Etinan: N1.82Bn

Ibeno: N1.46Bn

Ibesikpo Asutan: N1.69Bn

Ibiono Ibom: N1.85Bn

Ika: N1.43Bn

Ikono: N1.68Bn

Ikot Abasi: N1.68Bn

Ikot Ekpene: N1.73Bn

Ini: N1.57Bn

Itu: N1.62Bn

Mbo: N1.52Bn

Mkpat Enin: N1.87Bn

AKWA IBOM, Nsit Ibom: N1.57Bn

Nsit Ubium: N1.65Bn

Obat Akara: N1.71Bn

Okobo: N1.49Bn

Onna: N1.56Bn

Oron: N1.56Bn

Oruk Anam: N1.85Bn

Udung Uko: N1.38Bn

Ukanafun: N1.68Bn

Uquo: N1.39Bn

Uruan: N1.76Bn

Urue Offong/Oruk: N1.48Bn

Uyo: N2.27Bn

ANAMBRA, Aguata: N2.54Bn

Anambra East: N1.69Bn

Anambra West: N1.73Bn

Aniocha: N2.11Bn

Awka North: N1.58Bn

Awka South: N1.83Bn

Ayamelum: N1.7Bn

Dunukofia: N1.51Bn

Ekwusigwo: N1.69Bn

Idemili North: N2.67Bn

Idemili South: N1.86Bn

Ihiala: N2.26Bn

Njikoka: N1.67Bn

Nnewi North: N1.66Bn

ANAMBRA, Nnewi South: N1.98Bn

Ogbaru: N1.9Bn

Onisha North: N1.59Bn

Onisha South: N1.64Bn

Orumba North: N1.77Bn

Orumba South: N1.8Bn

Oyi: N1.73Bn

BAUCHI, Alkaleri: N2.77Bn

Bauchi: N3.37Bn

Bogoro: N1.51Bn

Damban: N1.78Bn

Darazo: N2.24Bn

Dass: N1.5Bn

Gamawa: N2.37Bn

BAUCHI, Ganjuwa: N2.36Bn

Giade: N1.71Bn

I/Gadau: N1.97Bn

Jama’Are: N1.53Bn

Katagum: N2.32Bn

Kirfi: N1.88Bn

Misau: N2.23Bn

Ningi: N2.82Bn

Shira: N2.13Bn

Tafawa Balewa: N2.09Bn

Toro: N2.88Bn

Warji: N1.65Bn

Zaki: N1.86Bn

BAYELSA, Brass: N2.08Bn

Ekermor: N2.39Bn

Kolokuma/Opokuma: N1.6Bn

Nembe: N1.94Bn

Ogbia: N2.06Bn

Sagbama: N2.03Bn

Southern Ijaw: N2.76Bn

Yenagoa: N2.61Bn

BENUE, Ado: N1.96Bn

Agatu: N1.72Bn

Apa: N1.66Bn

Buruku: N2.01Bn

Gboko: N2.63Bn

Guma: N2.1Bn

Gwer East: N1.98Bn

BENUE, Gwer West: N1.71Bn

Katsina Ala: N2.18Bn

Konshisha: N2.08Bn

Kwande: N2.35Bn

Logo: N1.82Bn

Makurdi: N2.23Bn

Obi: N1.6Bn

Ogbadibo: N1.69Bn

Ohimini: N1.52Bn

Oju: N1.94Bn

Okpokwu: N1.84Bn

Otukpo: N2.17Bn

Tarka: N1.48Bn

Ukum: N2.04Bn

Ushongo: N1.98Bn

Vandeikya: N2.11Bn

BORNO, Abadan: N1.79Bn

Askira Uba: N1.77Bn

Bama: N2.45Bn

Bayo: N1.45Bn

Biu: N1.97Bn

Chibok: N1.44Bn

Damboa: N2.34Bn

Dikwa: N1.6Bn

Gubio: N1.87Bn

Guzamala: N1.6Bn

Gwoza: N2.31Bn

Hawul: N1.65Bn

Jere: N1.92Bn

Kaga: N1.65Bn

Kala Balge: N1.52Bn

Konduga: N2.17Bn

Kukawa: N2.26Bn

BORNO, Kwaya Kusar: N1.32Bn

Mafa: N1.72Bn

Magumeri: N2Bn

Maiduguri Metro: N3.06Bn

Marte: N1.85Bn

Mobbar: N1.73Bn

Monguno: N1.69Bn

Ngala: N1.99Bn

Nganzai: N1.68Bn

Shani: N1.64Bn

CROSS RIVER, Abi: N1.73Bn

Akamkpa: N2.09Bn

Akpabuyo: N2.11Bn

Bakassi: N1.33Bn

Bekwara: N1.6Bn

Biase: N1.84Bn

Boki: N2.07Bn

Calabar Municipal: N1.71Bn

Calabar South: N1.81Bn

Etung: N1.42Bn

Ikom: N1.89Bn

Obanliku: N1.63Bn

Obubra: N1.82Bn

Obudu: N1.73Bn

Odukpani: N1.94Bn

Ogaja: N1.83Bn

Yakurr: N1.86Bn

Yala: N2.02Bn

DELTA, Aniocha North: N1.51Bn

Aniocha South: N1.64Bn

Bomadi: N1.41Bn

Burutu: N1.98Bn

Ethiope East: N1.83Bn

Ethiope West: N1.87Bn

Ika North East: N1.94Bn

Ika South: N1.83Bn

Isoko North: N1.73Bn

Isoko South: N1.96Bn

Ndokwa East: N1.62Bn

Ndokwa West: N1.69Bn

Okpe: N1.57Bn

DELTA, Oshimili North: N1.53Bn

Oshimili South: N1.66Bn

Patani: N1.38Bn

Sapele: N1.73Bn

Udu: N1.77Bn

Ughelli North: N2.34Bn

Ughelli South: N1.88Bn

Ukwuani: N1.51Bn

Uvwie: N1.76Bn

Warri North: N1.75Bn

Warri South: N2.17Bn

Warri South-West: N1.68Bn

EBONYI, Abakaliki: N1.82Bn

Afikpo North: N1.74Bn

Afikpo South: N1.75Bn

Ebonyi: N1.68Bn

Ezza North: N1.69Bn

Ezza South: N1.73Bn

Ikwo: N2.03Bn

Ishielu: N1.79Bn

Ivo: N1.63Bn

Izzi: N2.23Bn

Ohaozara: N1.76Bn

Ohaukwu: N1.94Bn

Onicha: N2.12Bn

EDO, Akoko Edo: N2.26Bn

Egor: N2.23Bn

Esan Central: N1.47Bn

Esan North East: N1.52Bn

Esan South East: N1.78Bn

Esan West: N1.54Bn

Etsako Central: N1.52Bn

Etsako East: N1.75Bn

Etsako West: N1.93Bn

Igueben: N1.42Bn

Ikpoba Okha: N2.44Bn

Oredo: N2.49Bn

Orhionwon: N1.93Bn

EDO, Ovia North East: N1.83Bn

Ovia South West: N1.95Bn

Owan East: N1.77Bn

Owan West: N1.48Bn

Uhunmwode: N1.77Bn

EKITI, Ado Ekiti: N2.15Bn

Aiyekire: N1.62Bn

Efon: N1.52Bn

Ekiti East: N1.6Bn

Ekiti South West: N1.69Bn

Ekiti West: N1.73Bn

Emure: N1.42Bn

Ido-Osi: N1.73Bn

EKITI, Ijero: N1.88Bn

Ikere: N1.63Bn

Ikole: N1.74Bn

Ilejemeji: N1.24Bn

Irepodun/Ifelodun: N1.56Bn

Ise/Orun: N1.52Bn

Moba: N1.63Bn

Oye: N1.58Bn

ENUGU, Agwu: N1.96Bn

Aninri: N1.67Bn

Enugu East: N2.25Bn

Enugu North: N2.11Bn

Enugu South: N2.02Bn

Ezeagu: N1.94Bn

Igbo Etiti: N1.98Bn

ENUGU, Igbo Eze North: N2.15Bn

Igbo Eze South: N1.91Bn

Isi Uzo: N1.81Bn

Nkanu East: N1.88Bn

Nkanu West: N1.83Bn

Nsukka: N2.39Bn

Oji River: N1.66Bn

Udenu: N1.84Bn

Udi: N2.07Bn

Uzo Uwani: N1.71Bn

FCT,Abaji: N4.08Bn

Abuja Municipal: N6.54Bn

Bwari: N4.74Bn

Gwagwalada: N4.44Bn

FCT-ABUJA, Kuje: N4.32Bn

Kwali: N4.35Bn

GOMBE, Akko: N2.61Bn

Balanga: N1.92Bn

BIlliri: N1.92Bn

Dukku: N2.07Bn

Funakaye: N2.04Bn

Gombe: N2.22Bn

Kaltungo: N1.73Bn

Kwami: N1.87Bn

afada: N1.69Bn

Shomgom: N1.63Bn

Yamaltu/Deba: N2.19Bn

IMO, Aboh Mbaise: N1.8Bn

Ahiazu Mbaise: N1.7Bn

Ehime Mbano: N1.56Bn

Ezinihitte Mbaise: N1.67Bn

Ideato North: N1.75Bn

Ideato South: N1.76Bn

Ihitte Uboma: N1.58Bn

Ikeduru: N1.68Bn

Isiala Mbano: N1.88Bn

Isu: N1.68Bn

Mbaitoli: N2.05Bn

Ngor/Okpala: N1.74Bn

Njaba: N1.6Bn

IMO, Nkwangele: N1.55Bn

Nkwerre: N1.38Bn

Obowo: N1.5Bn

Oguta: N1.73Bn

Ohaji/Egbema: N1.87Bn

Okigwe: N1.65Bn

Onuimo: N1.48Bn

Orlu: N1.62Bn

Orsu: N1.57Bn

Oru: N1.53Bn

Oru West: N1.57Bn

Owerri Municipal: N1.59Bn

Owerri North: N1.71Bn

Owerri West: N1.51Bn

JIGAWA, Auyo: N1.59Bn

Babura: N1.88Bn

Birnin Kudu: N2.31Bn

Birniwa: N1.73Bn

Buji: N1.48Bn

Dutse: N2.07Bn

Gagarawa: N1.49Bn

Garki: N1.73Bn

Gumel: N1.53Bn

Guri: N1.6Bn

Gwaram: N2.22Bn

Gwiwa: N1.64Bn

Hadejia: N1.43Bn

Jahun: N1.93Bn

Kafin Hausa: N2.15Bn

Kaugama: N1.59Bn

JIGAWA, Kazaure: N1.69Bn

Kiri-Kasamma: N1.77Bn

Kiyawa: N1.8Bn

Maigatari: N1.82Bn

Malam Madori: N1.71Bn

Miga: N1.58Bn

Ringim: N1.9Bn

Roni: N1.42Bn

Sule Takarkar: N1.75Bn

Taura: N1.62Bn

Yankwashi: N1.5Bn

KADUNA, Birnin Gwari: N2.67Bn

Chikun: N2.79Bn

Giwa: N2.34Bn

Gwagwada: N1.78Bn

Igabi: N2.95Bn

Ikara: N1.99Bn

Jaba: N1.76Bn

Jema’A: N2.31Bn

Kachia: N2.47Bn

Kaduna North: N2.45Bn

Kaduna South: N2.61Bn

Kagarko: N2.21Bn

Kaura: N1.96Bn

Kauru: N1.96Bn

KADUNA, Kubau: N2.3Bn

Kudan: N1.78Bn

Lere: N2.48Bn

Makarfi: N1.69Bn

Sabon Gari: N2.23Bn

Sanga: N1.84Bn

Soba: N2.35Bn

Zangon Kataf: N2.59Bn

Zaria: N2.7Bn

KANO, Ajingi: N1.76Bn

Albasu: N1.8Bn

Bagwai: N1.66Bn

Bebeji: N1.79Bn

Bichi: N2.15Bn

Bunkure: N1.73Bn

Dala: N2.74Bn

KANO, Danbatta: N1.89Bn

Dawakin Kudu: N2.01Bn

Dawakin Tofa: N2.04Bn

Doguwa: N1.85Bn

Fagge: N1.86Bn

Gabasawa: N1.93Bn

Garko: N1.73Bn

Garun Mallam: N1.69Bn

Gaya: N1.86Bn

Gezawa: N2.13Bn

Gwale: N2.53Bn

Gwarzo: N1.77Bn

Kabo: N1.69Bn

Kano Municipal: N2.46Bn

Karaye: N1.64Bn

KANO, Kibiya: N1.65Bn

Kiru: N2.13Bn

Kumbotso: N2.19Bn

Kunchi: N1.65Bn

Kura: N1.65Bn

Madobi: N1.64Bn

Makoda: N1.94Bn

Minjibir: N1.95Bn

Nassarawa: N3.36Bn

Rano: N1.69Bn

Rimin Gado: N1.65Bn

Rogo: N2Bn

Shanono: N1.66Bn

Sumaila: N2.09Bn

Takai: N1.85Bn

Tarauni: N1.92Bn

Tofa: N1.51Bn

KANO, Tsanyawa: N1.68Bn

Tudun Wada: N2.03Bn

Ungogo: N2.41Bn

Warawa: N1.58Bn

Wudil: N1.83Bn

KATSINA, Bakori: N1.81Bn

Batagarawa: N1.88Bn

Batsari: N2.03Bn

Baure: N1.92Bn

Bindawa: N1.79Bn

Charanchi: N1.68Bn

Dandume: N1.79Bn

Danja: N1.68Bn

Dan-Musa: N1.67Bn

KATSINA, Daura: N2.03Bn

Dutsi: N1.67Bn

Dutsinma: N1.86Bn

Faskari: N2.01Bn

Funtua: N2.03Bn

Ingawa: N1.78Bn

Jibia: N1.96Bn

Kafur: N2.04Bn

Kaita: N1.96Bn

Kankara: N2.15Bn

Kankia: N1.73Bn

Katsina: N2.38Bn

Kurfi: N1.66Bn

Kusada: N1.57Bn

Maiadua: N1.93Bn

Malumfashi: N1.9Bn

KATSINA, Mani: N1.82Bn

Mashi: N1.85Bn

Matazu: N1.57Bn

Musawa: N1.86Bn

Rimi: N1.7Bn

Sabuwa: N1.73Bn

Safana: N1.87Bn

Sandamu: N1.79Bn

Zango: N1.77Bn

KEBBI, Alieru: N1.42Bn

Arewa: N2.24Bn

Argungu: N1.95Bn

Augie: N1.62Bn

Bagudo: N2.14Bn

Birnin -Kebbi: N2.55Bn

KEBBI, Bunza: N1.76Bn

Dandi Kamba: N1.87Bn

Danko /Wasagu: N2.33Bn

Fakai: N1.65Bn

Gwandu: N1.75Bn

Jega: N1.92Bn

Kalgo: N1.58Bn

Koko/Besse: N1.82Bn

Maiyama: N2.07Bn

Ngaski: N1.69Bn

Sakaba: N1.65Bn

Shanga: N1.73Bn

Suru: N2.03Bn

Yauri: N1.61Bn

Zuru: N1.91Bn

KOGI, Adavi: N1.93Bn

Ajaokuta: N1.68Bn

Ankpa: N2.17Bn

Bassa: N1.69Bn

Dekina: N2.32Bn

Ibaji: N1.77Bn

Idah: N1.49Bn

Igalamela: N1.76Bn

Ijumu: N1.71Bn

Kabba/Bunu: N1.82Bn

Kogi: N1.6Bn

Koton Karfe: N2.05Bn

Mopa-Muro: N1.33Bn

Ofu: N1.98Bn

Ogori/Magongo: N1.29Bn

KOGI, Okehi: N1.93Bn

Okene: N2.43Bn

Olamaboro: N1.81Bn

Omala: N1.68Bn

Yagba East: N1.82Bn

Yagba West: N1.78Bn

KWARA, Asa: N1.67Bn

Baruten: N2.6Bn

Edu: N2.08Bn

Ekiti: N1.31Bn

Ifelodun: N2.18Bn

Ilorin East: N1.93Bn

Ilorin South: N1.95Bn

Ilorin West: N2.34Bn

Irepodun: N1.67Bn

KWARA, Kai Ama: N2.09Bn

Moro: N1.71Bn

Offa: N1.54Bn

Oke-Ero: N1.32Bn

Osin: N1.31Bn

Oyun: N1.49Bn

Pategi: N1.75Bn

LAGOS, Agege: N4.85Bn

Ajeromi/Ifelodun: N5.59Bn

Alimosho: N7.62Bn

Amowo-Odofin: N4.36Bn

Apapa: N4.02Bn

Badagry: N4.2Bn

Epe: N4.03Bn

Eti-Osa: N4.4Bn

LAGOS, Ibeju-Lekki: N3.71Bn

Ifako/Ijaye: N4.74Bn

Ikeja: N4.39Bn

Ikorodu: N5.19Bn

Kosofe: N5.47Bn

Lagos Island: N3.98Bn

Lagos Mainland: N4.34Bn

Mushin: N5.38Bn

Ojo: N5.28Bn

Oshodi/Isolo: N5.35Bn

Somolu: N4.64Bn

Surulere: N4.99Bn

NASSARAWA, Akwanga: N1.67Bn

Awe: N1.84Bn

Doma: N1.9Bn

Karu: N2.24Bn

Keana: N1.61Bn

Keffi: N1.54Bn

Kokona: N1.73Bn

Lafia: N2.71Bn

Nasarawa: N2.43Bn

Nasarawa Eggon: N1.92Bn

Obi: N1.85Bn

Toto: N1.92Bn

Wamba: N1.56Bn

NIGER, Agaie: N1.77Bn

Agwara: N1.51Bn

NIGER, Bida: N1.79Bn

Borgu: N2.66Bn

Bosso: N1.73Bn

Edati: N1.81Bn

Gbako: N1.71Bn

Gurara: N1.53Bn

Katcha: N1.65Bn

Kontagora: N1.81Bn

Lapai: N1.74Bn

Lavun: N2.05Bn

Magama: N2.07Bn

Mariga: N2.27Bn

Mashegu: N2.62Bn

Minna: N1.8Bn

Mokwa: N2.33Bn

Muya: N1.6Bn

NIGER, Paikoro: N1.84Bn

Rafi: N2.08Bn

Rijau: N1.98Bn

Shiroro: N2.32Bn

Suleja: N1.79Bn

Tafa: N1.43Bn

Wushishi: N1.56Bn

OGUN, Abeokuta North: N1.77Bn

Abeokuta South: N1.85Bn

Ado-Odo/Ota: N2.85Bn

Egbado North: N1.81Bn

Egbado South: N1.65Bn

Ewekoro: N1.25Bn

Ifo: N2.8Bn

OGUN, Ijebu East: N1.59Bn

Ijebu North: N2.05Bn

Ijebu North East: N1.28Bn

Ijebu Ode: N1.58Bn

Ikenne: N1.43Bn

Imeko-Afon: N1.44Bn

Ipokia: N1.55Bn

Obafemi/Owode: N1.87Bn

Odedah: N1.54Bn

Odogbolu: N1.47Bn

Ogun Waterside: N1.37Bn

Remo North: N1.22Bn

Shagamu: N1.9Bn

ONDO, Akoko North East: N1.8Bn

Akoko North West: N1.91Bn

Akoko South East: N1.44Bn

Akoko South West: N1.95Bn

Akure North: N1.53Bn

Akure South: N2.35Bn

Ese-Edo: N1.66Bn

Idanre: N1.63Bn

Ifedore: N1.68Bn

Ilaje: N2.17Bn

Ile-Oluji-Okeigbo: N1.72Bn

Irele: N1.6Bn

Odigbo: N1.98Bn

ONDO, Okitipupa: N1.99Bn

Ondo East: N1.33Bn

Ondo West: N2.18Bn

Ose: N1.73Bn

Owo: N2.03Bn

OSUN, Aiyedade: N1.61Bn

Aiyedire: N1.4Bn

Atakumosa East: N1.3Bn

Atakumosa West: N1.29Bn

Boluwaduro: N1.34Bn

Boripe: N1.54Bn

Ede North: N1.3Bn

Ede South: N1.33Bn

Egbedore: N1.31Bn

OSUN, Ejigbo: N1.5Bn

Ife Central: N1.6Bn

Ife East: N1.81Bn

Ife North: N1.69Bn

Ife South: N1.5Bn

Ifedayo: N1.17Bn

Ifelodun: N1.48Bn

Ila: N1.31Bn

Ilesha East: N1.39Bn

Ilesha West: N1.46Bn

Irepodun: N1.46Bn

Irewole: N1.57Bn

Isokan: N1.42Bn

Iwo: N1.75Bn

Obokun: N1.46Bn

OSUN, Odo-Otin: N1.84Bn

Ola-Oluwa: N1.31Bn

Olorunda: N1.57Bn

Oriade: N1.59Bn

Orolu: N1.4Bn

Osogbo: N1.57Bn

OYO, Afijio: N1.6Bn

Akinyele: N1.86Bn

Atiba: N1.82Bn

Atisbo: N1.87Bn

Egbeda: N2.03Bn

Ibadan North: N2.09Bn

Ibadan North East: N2.24Bn

OYO, Ibadan North West: N1.65Bn

Ibadan South East: N1.98Bn

Ibadan South West: N2.06Bn

Ibarapa Central: N1.48Bn

Ibarapa North: N1.53Bn

Ido: N1.51Bn

Ifedapo: N1.77Bn

Ifeloju: N1.54Bn

Irepo: N1.6Bn

Iseyin: N2.08Bn

Itesiwaju: N1.76Bn

Iwajowa: N1.63Bn

Kajola: N1.85Bn

Lagelu: N1.71Bn

OYO, Ogbomosho North: N1.79Bn

Ogbomosho South: N1.52Bn

Ogo-Oluwa: N1.39Bn

Olorunsogo: N1.49Bn

Oluyole: N1.85Bn

Ona-Ara: N2.02Bn

Orelope: N1.54Bn

Ori Ire: N1.81Bn

Oyo East: N1.57Bn

Oyo West: N1.58Bn

Saki East: N1.56Bn

Saki West: N2.21Bn

PLATEAU, Barkin Ladi: N2.01Bn

Bassa: N2.03Bn

Bokkos: N2.02Bn

Jos East: N1.55Bn

Jos North: N2.74Bn

Jos South: N2.35Bn

Kanam: N2.02Bn

Kanke: N1.79Bn

Langtang North: N1.84Bn

Langtang South: N1.74Bn

Mangu: N2.42Bn

Mikang: N1.63Bn

Pankshin: N2.15Bn

Quan-Pan: N2.15Bn

Riyom: N1.73Bn

PLATEAU, Shendam: N2.17Bn

Wase: N2.24Bn

RIVERS, Ahoada: N1.69Bn

Ahoada West: N2.06Bn

Akukutoru: N1.87Bn

Andoni: N2.01Bn

Asaritoru: N1.9Bn

Bonny: N1.9Bn

Degema: N2.05Bn

Eleme: N1.95Bn

Emohua: N1.89Bn

Etche: N2.17Bn

Gonaka: N1.98Bn

Ikwerre: N1.88Bn

Khana: N2.23Bn

RIVERS, Obio/Akpor: N2.74Bn

Obua/Odual: N2.2Bn

Ogba/Egbema/Ndoni: N2.22Bn

Ogu/Bolo: N1.53Bn

Okrika: N1.91Bn

Omumma: N1.52Bn

Opobo/Nkoro: N1.65Bn

Oyigbo: N1.67Bn

Port Harcourt: N3.07Bn

Tai: N1.79Bn

SOKOTO, Binji: N1.6Bn

Bodinga: N1.84Bn

Dange-Shuni: N1.97Bn

SOKOTO, Gada: N2.14Bn

Goronyo: N1.99Bn

Gudu: N1.77Bn

Gwadabawa: N2.09Bn

Illela: N1.78Bn

Isa: N1.96Bn

Kebbe: N1.79Bn

Kware: N1.69Bn

Rabah: N1.96Bn

Sabon Birni: N2.08Bn

Shagari: N1.88Bn

Silame: N1.67Bn

Sokoto North: N1.93Bn

Sokoto South: N1.89Bn

Tambuwal: N2.09Bn

Tangaza: N1.87Bn

SOKOTO, Tureta: N1.7Bn

Wamakko: N1.83Bn

Wurno: N1.76Bn

Yabo: N1.63Bn

TARABA, Ardo Kola: N1.62Bn

Bali: N2.65Bn

Donga: N1.89Bn

Gashaka: N2.15Bn

Gassol: N2.42Bn

Ibi: N1.68Bn

Jalingo: N1.67Bn

Karim Lamidu: N2.45Bn

Kurmi: N1.78Bn

Lau: N1.67Bn

Sardauna: N2.43Bn

TARABA, Takum: N1.94Bn

Ussa: N1.7Bn

Wukari: N2.39Bn

Yorro: N1.61Bn

Zing: N1.75Bn

YOBE, Bade: N1.82Bn

Bursari: N1.95Bn

Damaturu: N1.67Bn

Fika: N1.87Bn

Fune: N2.61Bn

Geidam: N2.13Bn

Gujba: N1.97Bn

Gulami: N1.74Bn

Jakusko: N2.28Bn

Karasuwa: N1.64Bn

YOBE, Machina: N1.55Bn

Nangere: N1.66Bn

Nguru: N1.83Bn

Potiskum: N2.02Bn

Tarmua: N1.8Bn

Yunusari: N1.9Bn

Yusufari: N1.89Bn

ZAMFARA, Anka: N1.81Bn

Bakura: N1.8Bn

Bukkuyum: N2.07Bn

Bungudu: N2.28Bn

Gummi: N2Bn

Gusau: N2.76Bn

Kaura Namoda: N2.15Bn

Kiyawa: N1.91Bn

ZAMFARA, Maradun: N2.06Bn

Maru: N2.65Bn

Shinkafi: N1.71Bn

Talata Mafara: N1.98Bn

Tsafe: N2.12Bn

Zurmi: N2.31Bn