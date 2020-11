2021 AFCON Qualifiers: Fixtures for Day 3 matches on Friday

Group A

Mali v Namibia

Group C

South Africa v Sao Tome and Principe

Group E

Morocco v Central African Republic

Group J

Tunisia v Tanzania

Group K

Niger v Ethiopia

Group I

Nigeria v Sierra Leone

The following are results of all matches played on Thursday

Group B

Uganda 1-0 South Africa

Burkina Faso 3-1 Malawi

Group C

Ghana 2-0 Sudan

Group D

Gabon 2-1 Gambia

Group F

Cameroon 4-1 Mozambique

Cape Verde 0-0 Rwanda

Group H

Zambia 2-1 Botswana

Algeria 3-1 Zimbabwe

Group I

Congo 2-0 Eswatini

Group K

Cote d’Ivoire 2-1 Madagascar. (PANA/NAN)