2021 UTME: JAMB delists 25 CBT centres for poor performance (full list)

2021 UTME: JAMB delists 25 CBT centres for poor performance (full list)

Sunday, June 20, 2021 2:04 pm


Permanent Secretary, Ministry of Education, Mr Sunny Echono and Registrar, Teachers Registration Council of Nigeria (TRCN) Prof. Josiah Ajiboye, with other officials monitoring the Teachers Professional Qualifying Examination at the FCT Centre

Permanent Secretary, Ministry of Education, Mr Sunny Echono and Registrar, Teachers Registration Council of Nigeria (TRCN) Prof. Josiah Ajiboye, with other officials monitoring the Teachers Professional Qualifying Examination at the FCT Centre

By Funmilayo Adeyemi

The Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) has delisted 25 Computer-Based Exam Centres (CBT) across the country for poor performance at the 2021 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) held nationwide on Saturday, June 19.

A statement issued on Sunday, in Abuja, by Dr Fabian Benjamin, spokesperson for JAMB, said the de-listed centres failed during the conduct of the 2021 UTME held for applicants.

“Candidates posted to any of these centres are required to await further directives by checking their profile, email addresses and SMS on their registered phone for a new date,” Benjamin said.

The delisted centres were in 11 states and the FCT, with Lagos having the highest at 6, followed by Kaduna 4, Edo 3, Ondo 2, Plateau 2, FCT 2, and Oyo, Osun, Delta, Benue, Imo, Nasarawa, having one each.

He gave the names of the delisted centres and their states as follows:

S/N

      STATE

                                                      CENTRE NAME
1.

BENUE STATE

HARRY PASS POLYTECHNIC CBT CENTRE, OFF GBOKO AMELADU ROAD, ALONG ORTESE MARKET AFTER CDM ACADEMY, GBOKO, BENUE STATE

2.

DELTA STATE

IZISCO OBOS INSTITUTE OF MARITIME STUDIES AND TECHNOLOGY, 2 IGBESIVWE STREET, OFF OKERE-UGBORIKOKO ROAD, WARRI. DELTA STATE

3.

EDO STATE

OSENI ELAMAH ICT INSTITUTE, 39, POLY ROAD, AUCHI, EDO STATE

4.

EDO STATE

GIVITEC CBT CENTRE, 192, MURTALA MOHAMMED WAY, BY EKIOSA MARKET, BENIN- CITY, EDO STATE

5.

EDO STATE

KINGS POLYTECHNIC, UBIAJA, EDO STATE

6.

FCT, ABUJA

GEF SYSTEMS LTD, PUBLIC SERVICE INSTITUTE OF NIGERIA, (PSIN) DUTSE JUNCTION, KUBWA EXPRESS WAY, ABUJA, FCT

7.

IMO STATE

ORU EAST CBT CENTRE (FOE ICT) ORU EAST LGA HEADQUARTERS OMUMA, IMO STATE

8.

KADUNA STATE

BETHEL BAPTIST HIGH SCHOOL, KM 6 KACHIA ROAD, MARMARA DAMISHI, KUJAMA, KADUNA STATE

9.

KADUNA STATE

ZABIB COLLEGE NO 11 UMAR ABDULLAHI TSAURI ROAD, UNGUWAR DOSA, KADUNA

10.

KADUNA STATE

ST. ALBERT INSTITUTE, FADAN-KAGOMA, KAFANCHAN, KADUNA STATE

11.

LAGOS STATE

MASSINO COMPUTER CBT, 35 ASSEMBLY HALL ROAD, BY LIMCA B/STOP, ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE

12.

LAGOS STATE

IP SOFT TECHNOLOGIES LTD.36, MOBIL ROAD BESIDE ASHANTI BARRACKS APAPA, LAGOS STATE

13.

LAGOS STATE

INSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. OPPOSITR K CLOSE, ALAKIGA B/STOP FESTAC TOWN LAGOS STATE

14.

LAGOS STATE

SWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES, MIKE ANISON CLOSE, OFF AYENI STR, 2ND JUNCTION, GOVERNOR’S ROAD, IKOTUN, LAGOS STATE

15.

LAGOS STATE

CERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING, CISN B/STOP, NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS

16.

LAGOS STATE

AL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE, AL-MIYZAN CLOSE, ADAMS ESTATE, IKOTUN, LAGOS STATE

17.

NASARAWA STATE

AUNTY ALICE SCHOOLS, 48 AUNTY ALICE SCHOOL ROAD, MARARABA, KARU LGA, NASARAWA STATE

18.

ONDO STATE

THE FEDERAL POLYTECHNIC, ALONG ONDO-IPETU, IJESHA ROAD, ILE-OLUJI, ONDO STATE.

19.

ONDO STATE

KING EMMANUEL COLLEGE ICT CENTRE, 34-40 KING EMMANUEL STREET, SHOWBOY RD, ORE, ONDO STATE

20.

OSUN STATE

ODUDUWA UNIVERSITY, OPPOSITE IFE-IBADAN EXPRESSWAY ROUNDABOUT, IPETUMODU, OSUN STATE

21.

OYO STATE

FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), E-LIBRARY, CENTRE 1, OYO, OYO STATE

22.

PLATEAU STATE

PLATEAU STATE UNIVERSITY BOKKOS, BUTURA VET, BOKKOS. PLATEAU STATE

23.

PLATEAU STATE

ST AUGUSTINE’S ACADEMY, SOLOMON LAR WAY, BEFORE SATURDAY MARKET JUNCTION, LANGTANG, PLATEAU STATE

24.

KADUNA STATE

SKOLAK RESOURCES LTD, BZ 3 SARDAUNA CRESCENT OFF JUNCTION ROAD, KADUNA, KADUNA STATE

25.

FCT, ABUJA

GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL TUNDUN WADA, AREA 10, GARKI, ABUJA

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