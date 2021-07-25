Medal winners at Tokyo Olympic Games on Saturday

Following are the medal winners at the Tokyo Olympic Games on Saturday:
Shooting:
Women’s 10m air rifle
Gold: Yang Qian, China
Silver: Anastasiia Galashina, Russia Olympic Committee (ROC)
Bronze: Nina Christen, Switzerland
Men’s 10m air pistol:
Gold: Javad Foroughi, Iran
Silver: Damir Mikec, Serbia
Bronze: Pang Wei, China
Road cycling:
Men’s road race:
Gold: Richard Carapaz, Ecuador
Silver: Wout Van Aert, Belgium
Bronze: Tadej Pogacar, Slovenia
Weightlifting:
Women’s 49kg
Gold: Hou Zhihui, China
Silver: Chanu Saikhom Mirabai, India
Bronze: Windy Cantika Aisah, Indonesia
Archery:
Mixed team:
Gold: An San/Kim Je Deok, South Korea
Silver: Gabriela Schloesser/Steve Wijler, Netherlands
Bronze: Alejandra Valencia/Luis Alvarez, Mexico
Judo:
Women’s 48kg:
Gold: Distria Krasniqi, Kosovo
Silver: Funa Tonaki, Japan
Bronze: Daria Bilodid, Ukraine
Urantsetseg Munkhbat, Mongolia
Men’s 60kg:
Gold: Naohisa Takato, Japan
Silver: Yang Yung Wei, Chinese Taipei
Bronze: Yeldos Smetov, Kazakhstan
Luka Mkheidze, France
Fencing:
Women’s epee individual:
Gold: Sun Yiwen, China
Silver: Ana Maria Popescu, Romania
Bronze: Katrina Lehis, Estonia
Men’s sabre individual:
Gold: Aron Szilagyi, Hungary
Silver: Luigi Samele, Italy
Bronze: Kim Junghwan, South Korea
Taekwondo:
Women’s 49kg:
Gold: Panipak Wongpattanakit, Thailand
Silver: Adriana Cerezo Iglesias, Spain
Bronze: Abishag Semberg, Israel
Tijana Bogdanovic, Serbia
Men’s 58kg:
Gold: Vito Dell’Aquila, Italy
Silver: Mohamed Khlil Jendoubi, Tunisia
Bronze: Jang Jun, South Korea
Mikhail Artamonov, ROC
(Xinhua/NAN)(
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